5 طرق بسيطة للاهتمام بزوجك عندما تكوني مشغولة.. ما هي؟

انشغالك بمهامك كأم وربة منزل، بالإضافة إلى مهام وظيفتك أو دراستك، يجعل وقتك ضيقاً، وقد تهملين زوجك ولا تضعيه ضمن أولوياتك، ولكن استمرار علاقتك بزوجك وحبه لكِ مرهون بالاهتمام به وإظهار الحب له. لذلك، يجب أن تجدي طرقاً للاهتمام بزوجك عندما تكونين مشغولة.

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وفي ما يلي، إليك بعض الطرق البسيطة للاهتمام بزوجك خلال أوقات الإنشغال:



1- حددي موعداً يومياً للتواصل

دقائق معدودة يومياً كافية لأن تبقي على تواصل مع زوجك، وهو ما يشعره باهتمامك بقضاء الوقت معه ومعرفة تفاصيل يومه. حددي موعداً يومياً للتواصل مع زوجك، وليكن ربع ساعة قبل النوم مثلاً.



2- وفري له فرصة لقضاء وقت خاص به

الرجال أيضاً يرغبون في وقت خاص بهم، سواء للتسكع مع الأصدقاء أو الخروج في نزهة قصيرة أو حتى للتأمل. ساعدي زوجك على قضاء وقت خاص به عبر القيام بأحد مهامه بدلاً منه، واطلبي منه الاستمتاع بوقته الخاص من دون مسؤوليات، وسوف يشعر باهتمامك به ورغبتك في راحته وحرصك على سعادته.



3- راسليه على مدار اليوم

الرسائل النصية لن تحتاج منكِ وقتاً، احرصي على مراسلة زوجك على مدار اليوم، مرة بإرسال رسالة تعبرين فيها عن حبك له، وأخرى للسؤال عنه، ورسالة لرسم ابتسامة على وجهه في منتصف اليوم. الرسائل النصية سهلة ولا تستلزم وقتاً، لكنها تشعر زوجك باهتمامك به، وأنكِ على تواصل دائم معه ولستِ مشغولة عنه.



4- خصصي موعداً أسبوعياً لكما

التواصل السريع لن يفي بالغرض على الدوام، لذا خصصي موعداً أسبوعياً لقضاء وقت مع زوجك، سواء لمشاهدة فيلم، أو العشاء معاً، والمهم أن تقضيا وقتاً أطول كل أسبوع.



5- صرحي لزوجك بحبك

التعبير بالكلمات الواضحة الصريحة مهم أيضاً حتى يشعر زوجك بحبك واهتمامك، وكلمات الحب لا تحتاج إلى وقت أو بذل مجهود، لذا لا تبخلي على زوجك بكلمات الحب والرومانسية، وعبري عن مشاعرك تجاهه بوضوح كلما سنحت الفرصة. (نواعم)