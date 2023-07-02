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المرأة

هذه الأسباب تجعل عنايتك ببشرتك لا تؤتي ثمارها

Lebanon 24
02-07-2023 | 11:00
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في بعض الأحيان، قد تلتزمين بتطبيق روتين العناية بالبشرة بأمانة، ودون نسيان أي خطوةٍ منه، إلا أنكِ لا تحصلين على نتائج مُبهرة كما تتمنين، وحينها تبدأ تساؤلاتكِ عن السبب، وما الذي جعل هذا الروتين لا يؤتي ثماره المرجوة، لذا في حال كنتِ تعانين هذا الأمر، فإنه حان الوقت للتراجع، وإعادة التقييم.
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وعليكِ أن تعرفي أن منتجات العناية بالبشرة تشبه الأدوية إلى حدٍّ بعيد، أي أنها تحتاج إلى بعض الوقت ليعمل سحرها، إذ من المتوقع أن تحقق معظم منتجات العناية بالبشرة نتائج واضحة في غضون ستة أشهر. أما بعض المنتجات، مثل أحماض ألفا هايدروكسي، فيمكن أن تمنحكِ تحسينات ملحوظة بعد استخدامات قليلة فقط.

لكن، إذا كنتِ تقومين بتطبيق روتين العناية ببشرتك بجدية مرتين في اليوم، على الأقل خمس مرات في الأسبوع، لمدة ستة أشهر إلى سنة، ومازلتِ لم تلاحظي أي تغييراتٍ، فقد تكون هناك بعض العوامل الأخرى، التي تلعب دوراً في عدم تحسن بشرتك، وهنا نرصد لكِ أبرزها.

تلمسين جلدك بالملاءات والمناشف والأيدي المتسخة بشكلٍ متكرر:

من المعروف أن البشرة الرائعة تبدأ بإزالة الأوساخ، حيث إن الأخيرة هي السبب وراء العديد من مشاكل الأولى، مثل: حب الشباب، والدهون المفرطة، والالتهابات الخطيرة.


ونظراً لذلك، فإن ليلة واحدة فقط على ملاءة سرير متسخة، يمكن أن تلغي كل العمل الشاق، الذي كنتِ تبذلينه في روتين العناية ببشرتك لمدة شهرٍ كامل، أي أنه عندما تلامس بشرتكِ الأوساخ، فإن العواقب تكون فورية!

والعلاج، هنا، أبعدي يديكِ عن وجهكِ، ما لم تكن نظيفة للغاية، حيث تلتقط يداك أطناناً من الأوساخ والبكتيريا طوال اليوم، ولمسة واحدة يمكن أن تنقل ذلك إلى وجهك. وقومي بتنظيف سريرك يومياً، واحصلي أيضاً على مجموعة من مناشف الوجه الصغيرة، حتى لا تستخدمي منشفة متسخة. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
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