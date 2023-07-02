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المرأة

هاندا آرتشيل تحيّر جمهورها بشائعة حب جديدة

Lebanon 24
02-07-2023 | 14:00
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قبل أيام تواجدت هاندا آرتشيل بصحبة حبيبها رجل الأعمال التركي هاكان صابانجي في إيطاليا لقضاء إجازة صيفية معاً قبل العودة مجدداً لموقع التصوير وإستئناف تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "الغريبان" لتخوض به الموسم الدرامي الجديد بعد أن قامت بتصوير ثلاث حلقات من العمل خلال الفترة الماضية، ولكن قبل ساعات فاجئت هاندا آرتشيل جمهورها بصور غامضة عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور الإنستقرام.
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حذف مفاجىء
قبل ساعات نشرت الصحف والمواقع الإلكترونية التركية أن كل من الثنائي هاندا آرتشيل وهاكان صابانجي قاما بإلغاء متابعتهما لبعض عبر الإنستغرام في تصرف مفاجيء من الطرفين خاصة أنهما من المنتظر أن يعلنا إرتباطهما الرسمي في القريب العاجل بحسب ما ذكرته التقارير الصحفية التركية.

أما الخبر الذي تصدر التريند بتركيا خلال الساعات الماضية هو قيام هاندا بنشر صورة لرجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الراجحي أثناء مشاركته بمهرجان الفروسية عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على الإنستقرام لتدعم مشاركته بالمهرجان .

صور جديدة
ورغم أن الثنائي لا يتابعان بعضهما البعض عبر الإنستقرام إلا أن كاميرات الصحفيين إلتقطت لهما أكثر من صورة جديدة أثناء قضاء عطلتهما سوياً في إيطاليا قبل ساعات لنفي خبر إنفصالهما المفاجىء. (نواعم)     
المصدر: نواعم
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