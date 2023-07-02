إحالة رضوى الشربيني على التحقيق... والسبب؟

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أثارت مقدمة البرامج المصرية رضوى الشربيني الجدل بعدما غردت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة مسيئة للرجال، مما دفع إدارة الفضائية التي تعمل فيها إلى إحالتها للتحقيق.إذ كتبت المصرية عبر حساباتها على تويتر وفيسبوك منشورا قالت فيه: "مش فاهمة ليه البنات مبتحبش تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط به"، في إشارة إلى زواج النساء بالرجال.وسبب المنشور حالة كبيرة من الجدل والغضب حيث رفض العديد من المغردين تشبيه الرجال بالخرفان، وطالبوا بالتحقيق مع المذيعة لما بدر منها من إساءة حسب وصفهموبعد وقت قصير من كتابة المنشور أعلنت إدارة "سي بي سي" المصرية عن التحقيق مع المذيعة المذكورة بسبب هذا المنشور الذي اعتبرته يسيء للمؤسسة التي تعمل بها.ونشرت قنوات "سي بي سي" على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بيانا مقتضبا قالت فيه: "تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات".وعقب ذلك قامت المذيعة بحذف المنشور من على حساباتها، ولكن دون أن تعتذر، وهو الأمر الذي لم يخفف حدة الغضب ضدها حيت طالب البعض بالتحقيق الجنائي معها أمام النيابة العامة لأن ما ارتكبته يمثل جريمة جنائية وفق تعبيرهم.