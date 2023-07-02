رويدا عطية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عمرها... وهذا ما فعله ابنها (فيديو)

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احتفلت الفنانة رويدا عطية بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة بعيدا عن الأضواء، مشيرة إلى أن عمرها الحقيقي أصبح 41 عاما.ونشرت عطية مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات"، ظهرت خلاله وهي تجلس في أحد المقاهي وتطفئ شمعة سنتها الجديدة على وقع أغنية "هاي السمرة شوكولاته" للمغنية ريم السواس.كما وثّقت الفنانة السورية أجواء احتفالها مع ابنها الوحيد زين، البالغ من العمر 5 سنوات، مكتفية بتسجيل صوته وهو يؤدي أغنية "Happy Birthday" على طريقته العفوية داخل المنزل.وعلقت على الفيديو قائلة: "عذرا على الإخراج وصوت زين. انحرقت. ولا تعليق على أناقتي".