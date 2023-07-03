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المرأة

نادين نسيب نجيم تنشر خبراً مهماً عن مسلسلها الرمضاني المقبل! (صور)

Lebanon 24
03-07-2023 | 02:00
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أكدت الممثلة نادين نسيب نجيم مشاركتها والممثل محمد الأحمد في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "2020" والذي سيحمل عنوان "2024".

واكتفت نجيم بإعادة تداول منشور خاص بإحدى الصفحات الفنية قالت فيها: "شركة الصباح رح تجمع برمضان 2024 ثنائية جديدة ونارية رح تكون مرحلة مختلفة من مسيرة نادين نجيم ومحمد الأحمد بالجزء الثاني من مسلسل 2020 إخراج فيليب أسمر وكتابة بلال شحادات واسم المسلسل مبدئيا 2024".
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وجاء إعلان الفنانة اللبنانية عن هذه الثنائية بعدما فاجأ المخرج فيليب أسمر المتابعين بنشر صورة جمعت كلاً من نجيم والأحمد، واكتفى بالإعلان بأن العمل الرمضاني سيكون من إنتاج شركة "سيدرز آرت برودكشن – الصباح" من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وعلقت الصفحة الخاصة بمحبي محمد الأحمد: "أول لحظة تم الإعلان فيها عن مسلسل 2024 والثنائية المنتظرة بين النجمين محمد الأحمد ونادين نسيب نجيم وأصداء الفرحة والحماس والأمنيات الرائعة تحاط بهذا العمل اللي حجز قاعدة جماهيرية كبيرة له منذ اللحظة الأولى وقبل حتى بداية تصويره".
 
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