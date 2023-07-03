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المرأة
"اتخرب بيتي كتير"... نسرين طافش تكشف سبب عودتها لطليقها
Lebanon 24
03-07-2023
|
05:00
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أكدت الفنانة السورية نسرين طافش أن اهتمام الجمهور بتفاصيل الحياة الشخصية لنجمهم المفضل "أمر عادي"، ولكنها بالوقت نفسه قالت يجب على الفنان أن يتحكم بـ"ريموت كنترول" حياته الخاصة؛ فيظهر منها لعامة الناس ما يريد، ويخفي تماماً كل ما يرغب ببقائه سراً.
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أضافت نسرين طافش في تصريح لبرنامج "ذا إنسايدر بالعربي": «من أول ما ابتديت مشواري في الفن، والناس بقى عندهم حشرية من ورا النجاح الدرامي أنهم يعرفوا عن حياتي الشخصية أكتر، ودا عادي، أنا بظهر اللي أنا عايزاه، ومش بظهر اللي أنا مش عايزاه".
وتابعت: "لأن الفنان هو اللي في إيده الريموت كونترول عشان يحافظ على خصوصيته، ودايماً فيه ناس بتفرح لسعادتك، وفيه ناس ممكن تضايق من سعادتك، وأنا مركزة مع الناس اللي بتحبني من قلبها وبتدعمني".
وكشفت نسرين طافش مؤخراً عن سبب عودتها لزوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي بعد انفصال دام بينهم 6 أشهر، مشيرة إلى معاناتها بسبب البيع والشراء.
وقالت نسرين طافش خلال برومو حلقتها ببرنامج "كاربول كاريوكي" المُذاع على تلفزيون "دبي": «فترة انفصالي عن زوجي حسستنا بقيمة بعض، وقد إيه إحنا بنحب بعض، وذلك سبب رجوعنا مرة أخرى".
وعن معانتها بسبب البيع والشراء، قالت: "أنا سيئة جداً في الأرقام والشراء والبيع، وحافظة رقم تليفوني بصعوبة".
وأضافت: "اتخرب بيتي كتير، واتضحك عليَّ كتير بسبب فشلي في البيع والشراء".
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