هل تايلور سويفت وبينك هما السبب بأزمة مادونا الصحية الطارئة؟

كشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية، مادونا، عن كواليس جديدة عمّا جرى لها مؤخرا بخصوص الانتكاسة الصحية التي تعرضت لها ونُقِلَت على إثرها للعناية المركزة بإحدى المستشفيات.وقال مصدر مقرب من المغنية، البالغة من العمر 64 عاما، إن السبب الرئيسي وراء تعبها الأخير هو إرهاق نفسها بدنيا في تحضيرات البروفات التي كانت تتجهز من خلالها لجولتها الغنائية المقبلة، رغبةً منها في منافسة نجمات شابات مثل تايلور سويفت وبينك.وأضاف المصدر في تصريحاته التي خصّ بها صحيفة "ذا صن" أن مادونا ضغطت على نفسها بدنيا أكثر من قدرتها على التحمل في سياق الاستعدادات التي كانت تقوم بها قبيل انطلاق جولة Celebration، ما أدى لانهيارها بهذا الشكل المفاجئ ووضعها على أنابيب بالمستشفى بضعة أيام.وأكمل المصدر بقوله "العد التنازلي للجولة كان يسير على ما يرام. ومادونا كانت في أقصى درجات تركيزها تحضيرا لتلك الجولة. وكانت تعمل ساعات إضافية، لكنها أجهدت نفسها جراء ذلك، لدرجة أن الناس المحيطين بها كانوا يُذكِّرُونها بلطف أنها لم تعد في سن الـ 45 أو الـ 25. إذ كانت تسعى لتسريع إيقاع العمل. غير أن ضغطها على نفسها كان أمرا غاية في الخطورة".وجاءت تلك الخطوة من جانب مادونا بعدما بدأت النجمتان تايلور سويفت (33 عاما) وبينك (43 عاما) جولاتهما الغنائية وحققتا فيها نجاحات كبيرة بفضل قدرتهما الجسدية على المسرح من خلال حركاتهما الراقصة بسلاسة وحيوية على موسيقى أغنياتهما الشهيرة.وفي محاولة من جانبها للبقاء على نفس هذا المستوى الذي تقدمه تايلور وبينك في الجولات الغنائية التفاعلية مع الجمهور، ضغطت مادونا على نفسها وواصلت العمل في البروفات لساعات إضافية على أمل الوصول لنفس المستوى، لكن كان لذلك مردوده السلبي عليها وعلى صحتها.وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن المقربين من مادونا لاحظوا آثار الإجهاد البدني عليها، وعبّروا عن بالغ قلقهم من احتمال أن تلقى نفس مصير النجم الراحل مايكل جاكسون، الذي توفى خلال تحضيره لجولة " This Is It" التي كان من المقرر أن يقوم بها في عام 2009.وعاود المصدر الذي تحدث مع "ذا صن" ليقول "معنويات مادونا كانت مرتفعة قبيل الحادث، ونصحها بعض الأصدقاء بالحصول على قسط من الراحة بسبب الجدول الزمني الشاق الذي ينتظرها".