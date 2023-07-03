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المرأة

ممثلة تثير الجدل بتصاريحها.. اكتشفت عيباً خطيراً في كل الرجال!

Lebanon 24
03-07-2023 | 16:00
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نشرت الفنانة هيدي كرم على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو، أعلنت من خلاله عن اكتشافها عيباً خطيراً في كل الرجال.

 
في الفيديو، قالت هيدي: "كنت فاكرة إن أبويا هو الوحيد اللي عنده العيب ده، أو جوزي أو ابني أو صاحبي، لكن لقيت إن كل الرجالة عندهم نفس العيب، يبقى ده عيب متأصل وأصيل عند الرجالة"، مضيفة: "الست لا يمكن تطلب طلب والراجل اللي في حياتها ينفذه إلا بعد ما تزن ثلاث سنين على الطلب، سواء حاجة هو هيصلحها أو هيجيب سباك أو كهربائي أو نجار يصلحها، أيا كان الطلب ده هياخد وقت بين شهرين وسنة ونص".
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وتابعت: "نفسي أفهم ليه لما الست تطلب طلب يخص الصيانة تاخد هذا الوقت الهستيري علشان الراجل اللي في حياتها يستجيب لها، إحنا مش هنبطل زن وهنفضل وراكم".

كما وجهت رسالة للرجال، قائلة: "الموضوع ده حرق قلبي وزهقت وتعبت وبعاني منه لدلوقتي، ارحمونا واعملوا الحاجة من أول مرة، وريحونا وريحوا نفسكو".
المصدر: فوشيا
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