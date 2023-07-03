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المرأة

بعد العيد.. اتبعي هذه النصائح البسيطة لاستعادة رشاقتك

Lebanon 24
03-07-2023 | 23:00
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مَن منّا لا يبحث عن طريقة سريعة لاستعادة رشاقته بعد عيد الأضحى المبارك؟ اليكم هذه النصائح الفعّالة لحرق الدهون ولتجنّب زيادة الوزن.

من المهم شرب كمية جيدة من الماء خلال اليوم، لأنه يحفّز الجسم على حرق الدهون ويحسّن عملية الهضم، كما يساهم الماء في طرح الأملاح الزائدة من طريق البول.
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كذلك يمكن حرق السعرات الحرارية بعد الوجبات الدسمة من خلال تناول الخضروات والفواكه، لذلك أكثروا هذه الفترة من تناول السلطات مع كمية قليلة من الزيوت، فالخضروات تساعد على استعادة الرشاقة لاحتوائها على ألياف غذائية، تقلّل امتصاص الدهون في الجسم.

ويُنصح أيضاً بممارسة رياضة المشي لحرق السعرات الحرارية وعدم تخزين الدهون في الجسم وتقليل الشعور بالانتفاخ بعد وجبات العيد الدسمة.

كما يُنصح بتناول كوب من الشاي الأخضر كل يوم قبل النوم، لأنه يساهم في حرق السعرات الحرارية ويمنع تخزين الدهون في الجسم ويحسّن عملية الهضم.
المصدر: لها
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