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المرأة

بعد طلاقها من تامر حسني... بسمة بوسيل تتّخذ قراراً مهماً!

Lebanon 24
04-07-2023 | 02:00
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كشفت معلومات صحافية لـ"نواعم" أن الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة،  تنوي تأسيس شركة إنتاج خاصة بها لتقديم مشاريعها الغنائية الخاصة خلال الفترة المقبلة وأنها تنتظر إنتهاء إجازة الصيف حتى تبدأ في التحضيرات الأولى لأول ألبوم غنائي لها إذ استقرت على بعض الأغاني التي ستقدمها خلال الألبوم.
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وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح بوسيل بأكثر من كوفر غنائي قدمته بصوتها خلال الفترة الأخيرة عقب طلاقها من حسني، على غرار أغنية " مين اللي بيختار" لهبة طوجي، "جروحي " لرجاء بلمير و"بكرا شي نهار" لجوليا بطرس والذي جمعها بفيديو خاص مع إبنها آدم ولاقى الفيديو ملايين المشاهدات.

وجدير بالذكر أن بسمة لديها خط إنتاج خاص بمنتجات التجميل الذي أطلقته قبل سنوات وحققت نجاحاً واسعاً في مجالها خلال الفترة الماضية.

 
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