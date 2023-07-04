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المرأة

كريسي تيغان تنشر الصورة الأولى لطفلها من أم بديلة (صور)

Lebanon 24
04-07-2023 | 05:00
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شاركت عارضة الأزياء الأميركية كريسي تيغان الصورة الأولى لطفلها حديث الولادة، الذي أنجبته عن طريق أم بديلة في وقت سابق من الشهر الماضي.
 
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ونشرت تيغان عبر حسابها في "إنستغرام" صورًا منفردة لأطفالها الأربعة، ابتدأتها بصورة لطيفة لطفلها الرضيع يقوم بحركات لطيفة، وعلَّقت: "4 أطفال صنعتهم بمساعدة كبيرة من أشخاص آخرين.. أحبهم كثيرًا وباستطاعتي تفجير نفسي لمليون قطعة".

وفي الصورة الثانية من المنشور، تظهر ابنتها "لونها" جالسة على سلالم المنزل الخشبية، مرتديةً زي حورية البحر باللونين الوردي والأرجواني، بينما يظهر "إستي" في صورة رائعة جالسًا على كرسي مرتديا بيجامة أطفال رمادية وياقة زرقاء.

وفي الوقت نفسه، يظهر ابنها "سون مايلز" في الصورة الأخيرة يتناول مشروبا مثلجا جالسًا تحت أشعة الشمس.

يُشار إلى أن تيغان وزوجها النجم العالمي جون ليجند رحبا بمولودهما الرابع عن طريق أم بديلة، وذلك بعد 5 أشهر على ولادة طفلتهما الثالثة.

وشاركت كريسي (37 عامًا) تفاصيل لجوئها لأم بديلة من أجل ولادة طفلها الرابع ورين ألكسندر، وذلك بعد تعرضها للإجهاض في عام 2020؛ إذ لم تكن تعتقد أن بمقدورها إنجاب المزيد من الأطفال، مُشيرةً إلى أنها لطالما رغبت أن يكون لديها أربعة أطفال.

وأشارت إلى أنها وزوجها تواصلا مع وكالة مختصة بتأجير الأرحام في عام 2021؛ وطلبا استئجار رحمين لسيدتين من أجل إنجاب طفلين يكونان أشبه بتوأمين.

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