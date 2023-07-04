"الشغل مش عيب"... هالة صدقي: أزرع البصل وأبيعه بنفسي!

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كشفت الفنانة هالة صدقي سر انتشار عدة صور لها داخل أرض زراعية تحمل البصل، وقالت إنها استثمرت مدخراتها في زراعة وبيع محصول البصل، إضافة لافتتاح مطعم، حتى لا تجبرها الاحتياجات المادية على قبول أدوار لا تناسب تاريخها الفني، لافتة إلى أنها تقوم بزراعة الأرض بنفسها.أضافت هالة صدقي، خلال لقائها مع برنامج “ضيفي”، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "فتحت مطعم عشان أحافظ على هالة صدقي، ومضطرش أشتغل حاجة مش عجباني، لأن ده مصدر رزقي الوحيد.. ده مشروع كان لازم أعمله من زمان، لأني ست (تنكة) فلازم يكون في مورد تاني".