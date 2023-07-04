إصابة رزان مغربي بوعكة صحية خلال تواجدها في الساحل الشمالي

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كشفت الفنانة رزان مغربي عن تعرضها لوعكة صحية خلال تواجدها في الساحل الشمالي، استوجبت نقلها الى أحد المستشفيات.وقالت رزان إنها تعرضت لوعكة صحية بسبب الإرهاق وكثرة السفر وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، وأكدت أن حالتها الصحية في تحسن، وشكرت الجمهور على اطمئنانه عليها، معلقةً: "ألف شكر للجمهور، أحب اطمنهم عليا أنا بخير الحمدلله، هو إرهاق سفر وتعب شغل وحاجات تانية الحمد لله عدّت على خير". (لها)