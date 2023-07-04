Advertisement

المرأة

إصابة رزان مغربي بوعكة صحية خلال تواجدها في الساحل الشمالي

Lebanon 24
04-07-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1084092-638240712198373369.jpg
Doc-P-1084092-638240712198373369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة رزان مغربي عن تعرضها لوعكة صحية خلال تواجدها في الساحل الشمالي، استوجبت نقلها الى أحد المستشفيات.

وقالت رزان إنها تعرضت لوعكة صحية بسبب الإرهاق وكثرة السفر وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، وأكدت أن حالتها الصحية في تحسن، وشكرت الجمهور على اطمئنانه عليها، معلقةً: "ألف شكر للجمهور، أحب اطمنهم عليا أنا بخير الحمدلله، هو إرهاق سفر وتعب شغل وحاجات تانية الحمد لله عدّت على خير". (لها)        
Advertisement

المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-07-04
05:00 | 2023-07-04
02:00 | 2023-07-04
23:00 | 2023-07-03
16:00 | 2023-07-03
14:00 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website