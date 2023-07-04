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المرأة

منعت من دخول العراق.. الفاشينيستا المشهورة تكشف ما حصل معها

Lebanon 24
04-07-2023 | 16:00
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كشفت الفنانة الكويتية روان بن حسين أنه تم منعها من دخول العراق بعد خلاف حصل مع أحد موظفي المطار في بغداد.

ونشرت بن حسين تعليقا عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، روت خلاله الحادثة التي حصلت معها، وقالت: "اختلفت مع شخص بيشتغل في المطار، أخذ جوازي من موظف جوازات المطار وكان قاعد يصوره بتلفونه"، مشيرة الى أن هذا التصرف استفزها كثيرا، ما دفعها لأخذ هاتفه المحمول، وقامت بحذف الصور التي كان قد التقطها لجوازها ثم كسرت الهاتف.
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وأكدت أنه في نهاية المطاف لم يسمح لها بالدخول إلى العراق، بعد أن بقيت حوالى 4 ساعات وهي تحاول السماح لها بالتوجه إلى الطائرة الأولى التي تعيدها إلى بلادها.

وتابعت: "يلا عادي الكويت والعراق واحد شكرا على حسن الضيافة لو كان 5 دقايق".

 
هذا واعتذرت الفنانة روان بن حسين من جمهورها العراقي الذي كان بانتظار لقائها، وعلقت: "ما رح اقدر اجتمع فيكم يا أحلى وأطيب شعب في الدنيا يا كرماء يا حبايب".
المصدر: فوشيا
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