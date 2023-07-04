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المرأة

عارضة الأزياء الشهيرة تنشر الصورة الأولى لمولودها من أم بديلة

Lebanon 24
04-07-2023 | 23:00
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شاركت عارضة الأزياء الأميركية كريسي تيغن الصورة الأولى لطفلها حديث الولادة، الذي أنجبته عن طريق أم بديلة في وقت سابق من الشهر الماضي.

وشاركت كريسي (37 عامًا) تفاصيل لجوئها لأم بديلة من أجل ولادة طفلها الرابع ورين ألكسندر، وذلك بعد تعرضها للإجهاض في عام 2020؛ إذ لم تكن تعتقد أن بمقدورها إنجاب المزيد من الأطفال، مُشيرةً إلى أنها لطالما رغبت أن يكون لديها أربعة أطفال.
وأشارت عبر حسابها على "انستغرام" إلى أنها وزوجها تواصلا مع وكالة مختصة بتأجير الأرحام في عام 2021؛ وطلبا استئجار رحمين لسيدتين من أجل إنجاب طفلين يكونان أشبه بتوأمين.


وتابعت: "في مرحلة ما، وفي وقت مبكر من رحلة تأجير الأرحام ، خرجتُ من جلسة العلاج، ونزلتُ إلى الطابق السفلي وقلتُ لجون إنني أوَّد محاولة الحمل مجددًا.. لذا أعدنا عملية التلقيح الاصطناعي، وهي نفس العملية التي منحتنا لونا ومايلز. صنعنا أجنة جديدة، وأنهينا عملية نقلها إلي، وكنا سعداء جدًا عندما علمنا أن الأمر نجح، كنتُ حاملًا بابنتنا الصغيرة، إستي".

 
وأشادت تيغن في منشورها بالأم البديلة، واصفة إياها بالمذهلة والمحبة والعاطفية، وقالت: "كنت أعلم أنها الشخص المثالي بالنسبة لنا لحظة تحدثنا معها"، مضيفة: "نريد أن نشكرك على هذه الهدية الرائعة التي قدمتها لنا يا ألكسندرا".
يذكر أن لكريسي طفلة تدعى "لونا"، تبلغ من العمر 7 أعوام، وابن يدعى "ميلز"، يبلغ من العمر 4 أعوام، وطفلة تدعى "إيستي" ولدت حديثًا هذا العام.
 
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المصدر: فوشيا
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