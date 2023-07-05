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المرأة

بسبب خطأ إملائي... كلوي كارداشيان تتعرض للسخرية (صور)

Lebanon 24
05-07-2023 | 11:00
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تعرضت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، لحملة سخرية واسعة من قبل المتابعين على السوشال ميديا بعد اكتشافهم وقوعها في خطأ إملائي فادح بأحدث منشور لها على "سناب شات".

إذ كانت كارداششيان قد شاركت صورة قديمة لها وهي تحمل ابنتها، ترو، حينما كانت تبلغ من العمر بضعة أشهر، وأرفقت مع تلك الصورة التي كانت تضحك فيها لابنتها تعليقا قالت فيه "قراءة الكتب مع طفلتي توتو واحدة من أفضل هواياتي دائما".
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ورصد كثير من المتابعين وقوع كلوي في هفوة إملائية أثناء كتابتها ذلك التعليق، إذ كتبت faveorites بدلا من الكلمة الصحيحة، وهي favorite، لتبدأ بعدها حملة من الانتقادات والسخرية.
 
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