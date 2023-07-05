26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بسبب خطأ إملائي... كلوي كارداشيان تتعرض للسخرية (صور)
Lebanon 24
05-07-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، لحملة سخرية واسعة من قبل المتابعين على السوشال ميديا بعد اكتشافهم وقوعها في خطأ إملائي فادح بأحدث منشور لها على "سناب شات".
إذ كانت كارداششيان قد شاركت صورة قديمة لها وهي تحمل ابنتها، ترو، حينما كانت تبلغ من العمر بضعة أشهر، وأرفقت مع تلك الصورة التي كانت تضحك فيها لابنتها تعليقا قالت فيه "قراءة الكتب مع طفلتي توتو واحدة من أفضل هواياتي دائما".
Advertisement
ورصد كثير من المتابعين وقوع كلوي في هفوة إملائية أثناء كتابتها ذلك التعليق، إذ كتبت faveorites بدلا من الكلمة الصحيحة، وهي favorite، لتبدأ بعدها حملة من الانتقادات والسخرية.
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات إسعاف تنقل 8 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفى... ما الذي أصابهم؟
Lebanon 24
سيارات إسعاف تنقل 8 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفى... ما الذي أصابهم؟
07:55 | 2023-07-05
05/07/2023 07:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
14:33 | 2023-07-04
04/07/2023 02:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضية الطفلة لين طالب.. ماذا كشفت العائلة عن تورّط عمّها بإغتصابها؟
Lebanon 24
جديد قضية الطفلة لين طالب.. ماذا كشفت العائلة عن تورّط عمّها بإغتصابها؟
14:42 | 2023-07-04
04/07/2023 02:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبيرة... موظف مصرف اختلس الملايين فكم سرق من أموال المودعين؟
Lebanon 24
فضيحة كبيرة... موظف مصرف اختلس الملايين فكم سرق من أموال المودعين؟
05:14 | 2023-07-05
05/07/2023 05:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حُسِم الأمر.. هل سيُلغى حفل الفنان عمرو دياب في لبنان؟
Lebanon 24
حُسِم الأمر.. هل سيُلغى حفل الفنان عمرو دياب في لبنان؟
16:26 | 2023-07-04
04/07/2023 04:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2023-07-05
الماسكارا الحمراء البارزة موضة هذا الصيف!
05:00 | 2023-07-05
النجمة المصرية الشهيرة تستعرض رشاقتها ومجوهراتها الفخمة بفيديو.. وزوجها يتغزل بها
02:23 | 2023-07-05
اختبار جديد يتنبأ بتسمم الحمل عند النساء الحرة.. اليكم آخر المعلومات
02:00 | 2023-07-05
نجمة "عروس اسطنبول" وضعت مولودها الأول… هذا جنسه واسمه
23:00 | 2023-07-04
عارضة الأزياء الشهيرة تنشر الصورة الأولى لمولودها من أم بديلة
16:00 | 2023-07-04
منعت من دخول العراق.. الفاشينيستا المشهورة تكشف ما حصل معها
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
05/07/2023 20:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
05/07/2023 20:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
05/07/2023 20:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact