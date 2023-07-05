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المرأة

جنا عمرو دياب تحتضن حبيبها.. وتعلق: "حان وقت الكراهية" (صور)

Lebanon 24
05-07-2023 | 14:00
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وثقت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب مجموعة صور ومقاطع فيديو برفقة حبيبها، ظهرا في إحداها وهما بإحدى الحدائق العامة، فيما كان الشاب يستلقي في أحضانها.
 
ويبدو أن جنا كانت تدرك أن منشورها سيحظى بانتقاد بعض متابعيها، لذلك أرفقته بتعليق كتبت فيه: "أوهووو حان الوقت للكراهية".
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