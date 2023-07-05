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المرأة
روتين صباحي سريع لبشرة نقية وشابة
Lebanon 24
05-07-2023
|
23:00
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من المهم تطبيق روتين صباحي لحماية البشرة من التجاعيد والخطوط الرفيعة وللحصول على إطلالة مميزة عند تطبيق المكياج قبل الذهاب الى العمل، لذلك من المهم أن يصبح هذا الروتين من الأساسيات التي تبدئين بها يومك.
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تبدأ الخطوة الأولى بتنظيف الوجه جيداً بغسول خاص بنوع بشرتك، فإذا كانت بشرتك دهنية، عليكِ اختيار غسول خال من الزيوت، أما إذا كانت جافة، فاختاري غسولاً يؤمّن الرطوبة لبشرتك ويحميها من الجفاف. أما إذا كانت بشرتك حساسة، فاعتمدي غسولاً خالياً من المواد الحافظة ويعمل على إنعاش بشرتك.
والخطوة الثانية تتمثل بتطبيق السيروم عند الصباح وتدليك البشرة جيداً. فالسيروم من المستحضرات الأساسية التي تعمل على تجديد خلايا البشرة وترطيبها، كما يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين من طريق تأمين الليونة وتأخير مرحلة الترهّل، لذلك طبّقي السيروم بشكل يومي قبل الذهاب الى العمل واحمي بشرتك من الأضرار البيئية وتمتّعي ببشرة مشرقة ونضرة.
ومن المهم قبل تطبيق المكياج، وضع واقي الشمس لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية. فتطبيقه يحمي بشرتك من الشيخوخة المبكرة ومن ظهور الخطوط الرفيعة والبقع الداكنة. (لها)
المصدر: لها
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