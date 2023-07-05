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المرأة
الماسكارا الحمراء البارزة موضة هذا الصيف.. هل تجرؤين؟
Lebanon 24
05-07-2023
|
16:00
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تعدّ الماسكارا حمراء اللون من صيحات الموضة الرائجة في صيف 2023، حيث ينتشر اللون الأحمر البورغندي في أكثر من ماركة لإطلالة ساحرة ومميزة.
ويبدو أن الماسكارا الملونة التي كانت سائدة في الماضي، عادت وبقوّة الى عالم موضة الجمال، حيث تنتشر الماسكارا باللون الأحمر الساطع لتضيف لمسة من الأنوثة والجرأة على إطلالة السيدة وتمنحها بعض التميز والتفرد.
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واللافت أنه بات في إمكان الفتاة وضع الماسكارا الملوّنة على رموشها، ليس فقط في الحفلات الخاصة والمناسبات، وإنما خلال ممارسة أنشطة الحياة اليومية وللإطلالات الكاجوال.
ويرى خبراء الجمال أن الماسكارا الحمراء تكون مميزة مع لونَي العيون الأخضر والبني، وتليق بصاحبات الرموش المقوّسة، حيث تمنحهنّ المزيد من الجمال والجاذبية، إذا تم تنسيقها بالشكل الصحيح.
وتُنصح مَن ترغب في الحصول على إطلالة أكثر جاذبية، بتنسيق الماسكارا البورغندي مع أحمر شفاه بنفس درجة اللون. وللعينين، يمكن إضافة درجات الذهبي والبرونزي كظلال ناعمة لإطلالة مميزة وجريئة في الصيف. (لها)
المصدر: لها
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