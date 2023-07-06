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المرأة

فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لحادث في برنامجها... عضّها أسد! (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2023 | 02:00
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تعرّضت الفنانة مادلين طبر لعضة أسد خلال استضافته مع مدرب الأسود محمد الحلو في برنامجها التلفزيوني "قعدة مع مادلين".

وتلقّت طبر على الفور اللقاح المناسب، ونشرت صورًا عبر حسابها بموقع فيسبوك، أظهرت فيها آثار أنياب الأسد على ذراعها، وقالت: "عضني الأسد روماريو، وأنا بحضنه وبدلعه بقلب جامد، فأنا امرأة لا تخاف وقد فعلت ذلك سابقًا، لكن روماريو من حبه للحضن عمل كدة لأن المدرب محمد الحلو قال لي أبدًا لم يحضنه إنسان بالشكل ده، وأن عضته علشان بيناغشني، وإلا كان أكل إيدي".
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وأضافت: "لكن طبعًا هروح لمركز المصل واللقاح لأخذ الحقنة الأولى "تيتانوس"، لأن الخرمين مكان النابين في دراعي الشمال ازرق، وورم.. يا ترى العين كده انفلقت ولا  لسه؟.. يا ساتر".

وظهرت الفنانة اللبنانية المقيمة في مصر في برنامجها جالسة على الأرض واحتضنت الأسد على الهواء، مشيرة إلى أنها تعلم أن النظر لعين الأسد أمر خطير لأنه يشعر أن هذا تحدٍّ له.

وبعد احتضان الأسد علقت مادلين قائلة: "ده حبني، هو بيحب الستات، أنت بتحب الستات، إيه ده الحب كله!"، وبعد ذلك حاول الأسد الهجوم على الفنانة، وعضها من ذراعها، ليتدخل محمد الحلو لإبعاده عنها.
 
 
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