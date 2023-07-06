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المرأة

"فراق الأب صعب أوي"... دينا الشربيني تستذكر لحظات مع والدها الراحل

Lebanon 24
06-07-2023 | 05:00
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استذكرت الفنانة المصرية دينا الشربيني، والدها الراحل محمد الشربيني بكلمات مؤثرة، واصفة رحيله بالصعب، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يمدها الله بالصبر على فراقه.

وشاركت الشربيني عبر "إنستغرام" مقطع فيديو وثّقت خلاله مجموعة من اللقطات التي تجمعها بوالدها الراحل، وعلقت قائلة: "فراق الأب صعب أوي، ربنا يرحمك ويصبرني ويصبر كل حد فقد أبوه أو حد عزيز عليه يارب، من فضلكم ادعوله هو بجد إنسان طيب أوي وكان بيحب الخير لكل الناس".
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وتلقت الفنانة رسائل الدعم والمواساة من نجوم الفن كان بينهم ياسمين رئيس، مايان السيد، وصبا مبارك التي علقت: "ربنا يرحمو، حبيبي أنا".
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