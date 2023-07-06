5 طرق لتكوني أقرب إلى زوجك

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حتى تكوني أقرب إلى زوجك، يحتاج الأمر إلى بذل مجهود، فلكلٍ منكما أنشطة مستقلة وأفكار مختلفة، وأيضاً خلافات تعمل ضد أهدافك، مما يجعلكِ في رحلة بحث دائمة عن كل ما يمكن أن يساهم في القرب بينك وبين زوجك.تابعي القراءة لتتعرفي على 5 طرق تساعدك لتكوني أقرب إلى زوجك.1- ابحثي عن أنشطة مشتركةمشاركة زوجك في بعض الأنشطة سوف يمنحكما وقتاً مشتركاً للحديث وتبادل الأفكار والمشاعر. ليس من الضروري أن تكون الأنشطة المشتركة صعبة أو مكلفة، تكفي المشاركة في الأعمال المنزلية أو المهام المطلوبة للأسرة، مثلاً تسوّق البقالة معاً، أو جلي الصحون، أو إعداد وجبة عشاء للأسرة.2- احرصي على التقارب الجسديالتقارب الجسدي يولّد الحميمية والانسجام بينك وبين زوجك، فاحرصي على أن تتقاربا جسدياً بشكل يومي ولو عن طريق الجلوس بجانبه أو باللمسات العابرة.3- ناقشي الخلافاتتخطي الخلافات التافهة مهم حتى لا تمتلئ حياتك الزوجية بالمشاكل، ولكن من المهم أيضاً الاهتمام بمناقشة الخلافات الحقيقية حتى لا تتراكم وتسبب البعد بينكما، لذا لا تؤثري الراحة باستمرار، وتحلي بالشجاعة لمواجهة مشاكل العلاقة حتى تتوصلي إلى حلول تذيب المسافات بينكما.4- تجنبي النقد المستمرانتقاد زوجك بشكل مستمر يدفعه بعيداً عنكِ، لذا تجنبي النقد قدر الإمكان، ومع الوقت سوف تجدين أن زوجك أصبح أقرب منكِ.5- تجنبي العوامل التي تسبب البعد بينكمافي كل علاقة هناك عوامل تسبب البعد بين الزوجين، مثل الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، أو الأصدقاء السلبيين. انظري إلى ما يسرق وقتك وطاقتك ويسبب ابتعادك عن زوجك، وتجنبي هذه العوامل السلبية، وبعدها سوف تشعرين أنكِ أقرب إلى شريك حياتك. (نواعم)