وفاة نجمة البوب بعدما دخلت في غيبوبة إثر محاولة انتحار

Advertisement

توفيت نجمة البوب الأميركية، المولودة في هونغ كونغ "كوكو لي"، عن عمر 48 عامًا، بعدما دخلت في غيبوبة إثر محاولة انتحار.وأعلنت شقيقتاها عن وفاتها في بيان مشترك، وقالتا إن لي دخلت المستشفى بعد محاولة انتحار وكانت في غيبوبة عندما توفيت.كما أشارتا إلى أن معركتها التي استمرت سنوات مع الاكتئاب، قد تفاقمت في الأشهر القليلة الماضية، وعلى الرغم من أنها طلبت المساعدة وبذلت قصارى جهدها لمحاربة الاكتئاب، إلا أن الشيطان بداخلها قد تغلب عليها.وأضافتا: "من المعروف أن كوكو عملت بلا كلل لفتح أرضية جديدة للمغنين الصينيين في المشهد الموسيقي الدولي، وقد بذلت قصارى جهدها للتألق من أجل الصينين، نحن فخورون بها".