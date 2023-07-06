Advertisement

المرأة

الفنانة الشابة ظهرت بإطلالة "رجالية".. هكذا بدت في أحدث جلسة تصوير (صور)

Lebanon 24
06-07-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1084960-638242725250120436.jpg
Doc-P-1084960-638242725250120436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خضعت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد لجلسة تصوير جديدة غلب عليها طابع الجرأة والغموض؛ ما عرضها لموجة من الهجوم والانتقادات.
وظهرت السيد في الصور، التي نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام"، بإطلالة رجالية من توقيع العلامة التجارية MR.TUXEDOS، إذ ارتدت قميصًا أبيض يصل لمنطقة الفخدين، فيما نسَّقته مع جاكيت أسود طويل وربطة عنق سوداء، فيما لم ترتد بنطلونا على الإطلاق واختارت حذاءً بياقة عالية.
وأكملت الفنانة إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على الجانبين، فيما جاءت منتفخة عند منطقة الغرة، واعتمدت مكياجًا ملفتا من درجات الترابي، فيما طبَّقت رسمة عيون القطة وأحمر شفاه باللون النود.
 
وأرفقت السيد الصور بتعليق، كتبت فيه: "أمي، أنا رجل ثري".
 
Advertisement
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:27 | 2023-07-07
16:00 | 2023-07-06
14:00 | 2023-07-06
11:00 | 2023-07-06
08:00 | 2023-07-06
05:00 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website