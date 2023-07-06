الفنانة الشابة ظهرت بإطلالة "رجالية".. هكذا بدت في أحدث جلسة تصوير (صور)

خضعت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد لجلسة تصوير جديدة غلب عليها طابع الجرأة والغموض؛ ما عرضها لموجة من الهجوم والانتقادات.

وظهرت السيد في الصور، التي نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام"، بإطلالة رجالية من توقيع العلامة التجارية MR.TUXEDOS، إذ ارتدت قميصًا أبيض يصل لمنطقة الفخدين، فيما نسَّقته مع جاكيت أسود طويل وربطة عنق سوداء، فيما لم ترتد بنطلونا على الإطلاق واختارت حذاءً بياقة عالية.

وأكملت الفنانة إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على الجانبين، فيما جاءت منتفخة عند منطقة الغرة، واعتمدت مكياجًا ملفتا من درجات الترابي، فيما طبَّقت رسمة عيون القطة وأحمر شفاه باللون النود.

وأرفقت السيد الصور بتعليق، كتبت فيه: "أمي، أنا رجل ثري".