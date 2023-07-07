الأميرة كيت ميدلتون تتألق بقلادة الملكة إليزابيث الثانية وأقراط الأميرة ديانا (صور)

تلجأ كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني الأمير ويليام، إلى المجوهرات التي ورثتها لترتديها في المناسبات الرسمية، وهو ما فعلته في الحفل الثاني لتتويج الملك تشارلز، المعروف باسم التتويج الإسكتلندي، والذي أقيم في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة.

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واختارت كيت، قلادة الملكة إليزابيث الثانية المكونة من أربعة صفوف من اللؤلؤ والألماس، من دار جيرارد للمجوهرات، وذلك تكريما للملكة الراحلة، وأضافت إلى العقد أقراطا مصنوعة من اللؤلؤ من كولينجوود، تعود للأميرة ديانا. واختارت كيت، قلادة الملكة إليزابيث الثانية المكونة من أربعة صفوف من اللؤلؤ والألماس، من دار جيرارد للمجوهرات، وذلك تكريما للملكة الراحلة، وأضافت إلى العقد أقراطا مصنوعة من اللؤلؤ من كولينجوود، تعود للأميرة ديانا.



كما أعادت أميرة ويلز ارتداء فستان المعطف الأزرق من المصممة البريطانية كاثرين والكر، والتي ظهرت فيه للمرة الأولى في يوم الكومنولث في آذار 2022، وارتدته مرة أخرى في عيد الفصح في كنيسة القديس جورج، قلعة وندسور، في نيسان الماضي.





واعتمدت هذه المرة مع المعطف الأزرق، الذي كان إشارة إلى العلم الإسكتلندي، قبعة من تصميم فيليب تريسي، إلى جانب حذاء من إيمي لندن، وحقيبة كلاتش بلون مطابق. كما أعادت أميرة ويلز ارتداء فستان المعطف الأزرق من المصممة البريطانية كاثرين والكر، والتي ظهرت فيه للمرة الأولى في يوم الكومنولث في آذار 2022، وارتدته مرة أخرى في عيد الفصح في كنيسة القديس جورج، قلعة وندسور، في نيسان الماضي.واعتمدت هذه المرة مع المعطف الأزرق، الذي كان إشارة إلى العلم الإسكتلندي، قبعة من تصميم فيليب تريسي، إلى جانب حذاء من إيمي لندن، وحقيبة كلاتش بلون مطابق.