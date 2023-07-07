بفستان مكشوف الصدر.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار برفقة زوجها رجل الأعمال شاهدوا كيف بدت

خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار في أحدث ظهور لها، رفقة زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، الذي حضر معها حفل "North Gala " الخيري لاطفال مرضى السرطان.

وتألقت سيرين بفستان طويل باللون الزهري، تميّز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

واعتمدت سيرين مكياجا ناعما، كما رفعت شعرها بطريقة لطيفة.

وأعرب الجمهور عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع الثنائي، كما أثنوا على حرص زوجها فريد رحمة على دعهما والظهور معها في كل مناسبة.

وعلى الصعيد الفني، أنهت الفنانة سيرين عبد النور مؤخرا تصوير مسلسل "العين بالعين"، تأليف سلام كسيري، وإخراج رندة علم، حيث سيكون المسلسل على موعد مع ثنائية جديدة ومرتقبة تجمعها مع النجم رامي عياش.