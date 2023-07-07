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المرأة

ما السر وراء استيقاظك بعينين حمراوين كل صباح؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 11:00
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قد تكون ساعات الصباح الأولى بعد الاستيقاظ ساعات صعبة حال عدم حصولك على قسط كاف من النوم ليلا، ومع أن كوبا من القهوة قد يساعدك على التخلص من أي شعور بالتعب جراء ذلك، لكن ما قد يجعلك في حيرة من أمرك هو ملاحظتك احمرار عينيك وكأنك لم تنامي منذ أيام.
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وبينما يبقى باستطاعتك ارتداء نظارات شمس حال مغادرتك المنزل من أجل إخفاء هذا الاحمرار، لكن يبقى من الصعب إخفاؤه بقية اليوم، وهنا تكمن الصعوبة، إذ لا تجد المرأة بدا أمامها سوى البحث عن حلول تواجه بها تلك المشكلة التي تؤرقها وتثير انزعاجها بشكل كبير.

ورغم أن هذا الاحمرار يؤثر على مظهر المرأة، لاسيما أمام زملائها في مكان العمل، إلا أن معظم الحالات لا تكون مدعاة للقلق بشكل كبير.

أسباب جفاف العين في الصباح


قال باحثون إن هناك 3 طبقات للدموع يمكنها المساعدة في ترطيب العين، الطبقة الداخلية تلتصق بسطح العين، والطبقة الوسطى تمد العين بالمغذيات وتحافظ على ترطيبها، والطبقة الخارجية تحمي الدموع من التبخر، وحال تعرض الطبقة الخارجية لخلل، فإن العين تصاب بجفاف.

ورغم أن قلة النوم قد تصيب العين بجفاف، لكن ثبت أيضا أن تمضية وقت طويل أمام الشاشات الإلكترونية (الهواتف المحمولة، الآيباد أو التلفاز) هو أمر من شأنه أن يقلل من حركة رموش العين، علما بأن تلك الحركة تساعد بشكل كبير على إشباع العينين بالقدر المناسب من الترطيب.

هناك عدة طرق يمكن الاستعانة بها لمعالجة تلك المشكلة مثل:

- استخدام محاليل ترطيب العين الصناعية التي تباع في الصيدليات دون وصفة طبية.

- غسل الجفون بشكل جيد.

- الحصول على قسط إضافي من النوم.

- التأكد من غسل منطقة العين وتخليصها من تلك المهيجات السابقة قبل النوم وعند الاستيقاظ.

- تجنب المراوح أو أي مصادر تهوية تكون موجهة بشكل مباشر ناحية الوجه ليلا. (زهرة الخليج) 
المصدر: زهرة
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