اكتشفي جمال صيحة "الغرة المنحنية" وتألقي بها كما النجمات

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قليلة هي تسريحات الشعر على مر التاريخ التي نجحت في ترك بصمتها واستمر رواجها مع النساء فترة طويلة، ومن أبرزها تسريحة "راشيل"، التي لاقت انتشارا كبيرا بالصالونات في التسعينيات.وبالمثل، فإن واحدة من أبرز صيحات غرة الشعر الأمامية هي غرة الستائر التي نجحت في إثبات مكانتها وظلت متربعة على عرش صيحات الغرة سنوات طويلة.لكن يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة محتدمة بين صيحة غرة جديدة تعرف بـ "الغرة المنحنية" وغرة "الستائر"، في ظل توقع عديد الخبراء بأن تستحوذ تلك الغرة الجديدة على اهتمام الكثير من النساء.يمكنك إخبار مصفف الشعر الخاص بك أنك تودين غرة منحنية من شأنها إبراز بنية عظام الوجنتين وتعزيز مظهرها وأن تكون الغرة سميكة ومتماسكة لتبقى محتفظة بشكلها طوال اليوم. ولتسهلي المهمة عليك وعلى المصفف يمكنك إحضار بعض الصور التي توضح ما ترغبينه.