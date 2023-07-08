رقصت بـ "جنون".. هكذا احتفلت ستيفاني صليبا بعيد ميلاد شقيقتها (فيديو)

احتفلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، بعيد ميلاد شقيقتها دونا، ووثّقت جانبا من الأجواء السعيدة عبر حسابها في "إنستغرام".

وظهرت صليبا في الفيديو الذي شاركته برفقة شقيقتها دونا، وهما ترقصان على أنغام أغنية "قمرين" للفنان عمرو دياب، حيث بدت السعادة تغمرهما، ضمن أجواء مميزة مليئة بالحماس والرقص.

واختارت الفنانة اللبنانية للمناسبة فستانا أحمر اللون نسقته مع مكياج خفيف، وتركت شعرها منسدلا.

وأعربت صليبا عن حبها العميق لدونا، معلقة على الفيديو: "هي صاحبة عيد الميلاد.. انا محظوظة بها.. هي قوية ورائعة وذكية، وأحبها كثيرا".





يذكر أن الفنانة ستيفاني صليبا لديها شقيقتان هما "دونا وماريلين" حيث تنشر بشكل دائم يومياتها برفقتهما، ويتغزل الجمهور بالجمال الذي تتمتع به عائلة صليبا.