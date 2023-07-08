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المرأة

أبسط طريقة لعمل مثبت مكياج طبيعي في المنزل

Lebanon 24
08-07-2023 | 05:00
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تصبح مسألة تثبيت المكياج خلال الصيف من الأمور الصعبة، والتي تحتاج الى الكثير من العناية والإهتمام بسبب الرطوبة والتعرق والحرارة الزائدة، لذلك ينصح باستخدام مثبت المكياج كحلّ لمشكلة سيلان المكياج.
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ويعتبر مثبت المكياج من المواد التجميلية الباهظة الثمن، لذلك يمكنك إيجاد أمر بديل وهو صنع البخاخ في المنزل بمواد طبيعية وبطريقة سهلة، ومن بينها بخاخ تثبيت المكياج المصنوع من ماء الورد.

يعتبر ماء الورد من المواد المنعشة، وهو يرطب البشرة، ويحافظ على ثبات المكياج بشكل كبير ولساعات طويلة، لذلك ينصح باستخدامه خلال فصل الضيف، خاصة انه يمكن تحضيره في المنزل عن طريق أخذ نصف كوب من الماء وإضافة نصف كوب من ماء الورد إليه، ويضاف إليهما كبسولة من فيتامين هـ، ويمكن كذلك وضع بعض النقاط من الزيت العطري، ودمج كافة المكونات ويكون بعدها البخاخ جاهزا للاستخدام.

ويعمل هذا البخاخ على ترطيب الوجه، وهو ما يمنح البشرة اللمعان والنعومة وإشراقة طبيعية وصحية.

وكذلك يساعد على إعادة توازن البشرة الجافة ويجعلها أكثر نعومة مع إعطاء رائحة زهرية لطيفة خلال النهار. (لها)
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