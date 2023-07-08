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المرأة

نصائح للحصول على مكياج ثابت في فصل الصيف

Lebanon 24
08-07-2023 | 11:00
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تبرز مشكلة ثبات المكياج خلال النهار في الصيف مع ارتفاع الحرارة والرطوبة، ويعتبر هذا الأمر من التحديات التي تعاني منها السيدات كل يوم.
 
وينصح خبراء التجميل عادة باتباع بعض الخطوات المهمة قبل وضع المكياج خلال الصيف، للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشوائب والجلد الميت، لكي يدوم المكياج لفترة أطول.
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ينصح في البداية بتنظيف البشرة جيدا، فذلك من الخطوات الضرورية والمهمة قبل ترطيب البشرة وتطبيق مستحضرات التجميل المناسبة.

وخلال فصل الصيف، احرصي على عمل جلسة للتخلص من بقايا المكياج والجلد الميت وأي شوائب على البشرة ويفضل القيام بحمام بخار وتقشير خفيف للبشرة مرة كل شهر للحفاظ على إشراقة البشرة.

واحرصي أيضاً على ترطيب البشرة في فصل الصيف، خاصة قبل وضع المكياج، واختاري مرطبا قويا يناسب طبيعية بشرتك.

ومن الضروري أيضاً حسن اختيار المكياج، ويفضل أن يكون نوعا معروفا وغير مجهول المصدر لضمان استمراريته على البشرة، والابتعاد عن المكياج الذي قد يسبب الحساسية والأضرار للبشرة.

احرصي على تطبيق هذه الخطوات السهلة ليستمر مكياجك لفترة طويلة خلال الصيف، ولا تنسي وضع كريم واقي من الشمس بعد وضع المرطب الخاص بالبشرة.

وللحفاظ على المكياج لفترات طويلة على البشرة، يفضل وضع مثبت بخاخ لتثبيت الألوان ومنع سيلان المكياج. (لها)
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