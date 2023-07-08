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المرأة

لماذا ينصح الخبراء بتدليك فروة الرأس؟.. إليك الأسباب

Lebanon 24
08-07-2023 | 14:00
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يذهب كثير من الناس إلى مختصين وخبراء بالتدليك، للقيام بتدليك فروة رأسهم، مقتنعين بأن هذا الأمر يعود عليهم بفائدة جمة، كما أنه يُشعرهم براحة كبيرة في الوقت نفسه.

وبالفعل، إن تدليك فروة الرأس يعد من الأمور المهمة التي يتوجب القيام بها، حتى لو كان ذلك بالمنزل بعيداً عن المختصين، نظراً لما يحققه للإنسان من فوائد كبيرة، كما أن هذا الأمر يعد من الأنشطة الصحية، التي علينا المواظبة عليها.
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ومن أهم الفوائد، التي يُرجى تحقيقها من هذه العملية، ولأجلها ينصح دائماً بتدليك فروة الرأس، ما يلي:

تخفيف الصداع والتوتر:

أشارت الجمعية الأميركية للعلاج بالتدليك إلى أن التدليك الخاص بفروة الرأس له دور كبير في تخفيف شدة الصداع، الذي يكون سببه التعب والتوتر. وحسب الجمعية، فإن تدليك عضلات الرقبة يؤدي إلى ذات النتائج أيضاً.


خفض ضغط الدم:

تشير دراسة، أجريت عام 2016، إلى أن إجراء تدليك لفروة الرأس، لمدة تصل إلى 25 دقيقة، يسبب خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة لدى الإناث. ووفق ذات الدراسة، فإن عملية التدليك تعزز الدورة الدموية بشكل جيد، ما يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية، وكذلك عضلات الرقبة، ما يؤدي - في النهاية - إلى انخفاض ضغط الدم.


تعزيز نمو الشعر:

تساعد عمليات تدليك فروة الرأس في تعزيز نمو الشعر، وزيادة كثافته لدى كثير من الناس، فقد أثبتت دراسات سابقة أن نتائج جيدة، ظهرت بعد مرور 24 أسبوعاً على ممارسة عمليات تدليك لفروة الرأس بشكل يومي. (زهرة الخليج)   

المصدر: زهرة
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