28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
لماذا ينصح الخبراء بتدليك فروة الرأس؟.. إليك الأسباب
Lebanon 24
08-07-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يذهب كثير من الناس إلى مختصين وخبراء بالتدليك، للقيام بتدليك فروة رأسهم، مقتنعين بأن هذا الأمر يعود عليهم بفائدة جمة، كما أنه يُشعرهم براحة كبيرة في الوقت نفسه.
وبالفعل، إن تدليك فروة الرأس يعد من الأمور المهمة التي يتوجب القيام بها، حتى لو كان ذلك بالمنزل بعيداً عن المختصين، نظراً لما يحققه للإنسان من فوائد كبيرة، كما أن هذا الأمر يعد من الأنشطة الصحية، التي علينا المواظبة عليها.
Advertisement
ومن أهم الفوائد، التي يُرجى تحقيقها من هذه العملية، ولأجلها ينصح دائماً بتدليك فروة الرأس، ما يلي:
تخفيف الصداع والتوتر:
أشارت الجمعية الأميركية للعلاج بالتدليك إلى أن التدليك الخاص بفروة الرأس له دور كبير في تخفيف شدة الصداع، الذي يكون سببه التعب والتوتر. وحسب الجمعية، فإن تدليك عضلات الرقبة يؤدي إلى ذات النتائج أيضاً.
خفض ضغط الدم:
تشير دراسة، أجريت عام 2016، إلى أن إجراء تدليك لفروة الرأس، لمدة تصل إلى 25 دقيقة، يسبب خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة لدى الإناث. ووفق ذات الدراسة، فإن عملية التدليك تعزز الدورة الدموية بشكل جيد، ما يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية، وكذلك عضلات الرقبة، ما يؤدي - في النهاية - إلى انخفاض ضغط الدم.
تعزيز نمو الشعر:
تساعد عمليات تدليك فروة الرأس في تعزيز نمو الشعر، وزيادة كثافته لدى كثير من الناس، فقد أثبتت دراسات سابقة أن نتائج جيدة، ظهرت بعد مرور 24 أسبوعاً على ممارسة عمليات تدليك لفروة الرأس بشكل يومي. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. مولودٌ صغير يحمل إسم "نبيه برّي" ويظهر بعلم "حركة أمل"!
Lebanon 24
بالصورة.. مولودٌ صغير يحمل إسم "نبيه برّي" ويظهر بعلم "حركة أمل"!
04:44 | 2023-07-08
08/07/2023 04:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"دبكة ورقص" في مطار بيروت.. شاهدوه الآن
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"دبكة ورقص" في مطار بيروت.. شاهدوه الآن
04:21 | 2023-07-08
08/07/2023 04:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله غابَ "فجأة".. ما القصَّة؟
Lebanon 24
نصرالله غابَ "فجأة".. ما القصَّة؟
12:51 | 2023-07-08
08/07/2023 12:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"استنفار" على الحدود الجنوبية.. هل تقترب لحظة "المواجهة"؟!
Lebanon 24
"استنفار" على الحدود الجنوبية.. هل تقترب لحظة "المواجهة"؟!
07:00 | 2023-07-08
08/07/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن مُرتكب جريمة بر الياس.. هذا ما حلّ به في المستشفى!
Lebanon 24
آخر معلومة عن مُرتكب جريمة بر الياس.. هذا ما حلّ به في المستشفى!
13:10 | 2023-07-08
08/07/2023 01:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:00 | 2023-07-09
"بدي كل شي"... روان بن حسين: أتمنى الارتباط برجل وسيم وثري وعقلاني
15:45 | 2023-07-08
4 حيل لفك تشابك الشعر بسهولة وبدون ألم
11:00 | 2023-07-08
نصائح للحصول على مكياج ثابت في فصل الصيف
08:00 | 2023-07-08
بملابس البحر.. نجمة شهيرة ترقص بأسلوب لطيف (فيديو)
05:00 | 2023-07-08
أبسط طريقة لعمل مثبت مكياج طبيعي في المنزل
02:00 | 2023-07-08
رقصت بـ "جنون".. هكذا احتفلت ستيفاني صليبا بعيد ميلاد شقيقتها (فيديو)
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
09/07/2023 09:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
09/07/2023 09:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
09/07/2023 09:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact