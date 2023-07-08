4 حيل لفك تشابك الشعر بسهولة وبدون ألم





للوقاية من تشابك الشعر يجب ترطيبه بانتظام وتسريحه بشكل يومي، أما الحيل التالية فتُساعد في التغلّب على مشكلة التشابك بشكل تام؟

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1- ترطيب الشعر من الجذور:

يُشكل استعمال الزيوت النباتية لترطيب الشعر من الأخطاء الشائعة في المجال التجميلي. إذ يقتصر مفعول هذه الزيوت على تغذية الشعر بالعمق، أما ما يرطّبه فعلاً فهو رشّه بالماء من عبوة رذاذة عندما يبدو جافاً. ترطيب الشعر يكون أيضاً من الداخل عبر شرب ليترين من الماء يومياً، وفي حالة الشعر الجاف جداً يُنصح بخلط ربع كوب من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون مع ثلاثة أرباع كوب من مياه نقيّة والاحتفاظ بهذا الخليط في عبوة رذّاذة ورشّه على الشعر الجاف كلما دعت الحاجة مما يُساهم في تعزيز نعومة الشعر وليونته. تتعرض جميع أنواع الشعر للتشابك، ولكن حدّة التشابك تختلف عادةً بين أنواع الشعر. فيما يلي جمعنا لكم 4حيل بسيطة وسهلة تؤمن حلولاً لهذه المشكلة التجميليّة الشائعة.للوقاية من تشابك الشعر يجب ترطيبه بانتظام وتسريحه بشكل يومي، أما الحيل التالية فتُساعد في التغلّب على مشكلة التشابك بشكل تام؟1- ترطيب الشعر من الجذور:يُشكل استعمال الزيوت النباتية لترطيب الشعر من الأخطاء الشائعة في المجال التجميلي. إذ يقتصر مفعول هذه الزيوت على تغذية الشعر بالعمق، أما ما يرطّبه فعلاً فهو رشّه بالماء من عبوة رذاذة عندما يبدو جافاً. ترطيب الشعر يكون أيضاً من الداخل عبر شرب ليترين من الماء يومياً، وفي حالة الشعر الجاف جداً يُنصح بخلط ربع كوب من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون مع ثلاثة أرباع كوب من مياه نقيّة والاحتفاظ بهذا الخليط في عبوة رذّاذة ورشّه على الشعر الجاف كلما دعت الحاجة مما يُساهم في تعزيز نعومة الشعر وليونته.

2- تسريح الشعر الرطب بمشط ذات أسنان عريضة:

من الأفضل أن يتمّ فك تشابك الشعر وهو رطب، فهو في هذه الحالة يكون أكثر مرونة ويُصبح من الأسهل فك عقده. أما لدى تجفيف هذا الشعر فمن الأفضل تجنّب فركه بالمنشفة تجنباً لزيادة تشابكه، والاكتفاء بلف الشعر الرطب بمنشفة مصنوعة من المايكروفايبر تمتص فائض رطوبته.

لفكّ تشابك الشعر الرطب، يجب تجنّب استعمال الفرشاة التي تزيد من تعقيد الشعر واستبدالها بمشط ذات أسنان عريضة، على أن يتمّ البدء بتسريح الشعر من الأطراف صعوداً حتى الجذور لتجنّب تكسر الشعر.

3- شطف الشعر بنقيع القرنفل:

لتسهيل فكّ تشابك الشعر بعد غسله بالشامبو، يًنصح بشطفه بنقيع القرنفل. لتحضير هذا النقيع يكفي وضع بضع حبات من كبش القرنفل في ليترين من الماء وتركها لمدة 3أو 4أيام قبل استعمالها لإنهاء شطف الشعر.

4- زبدة الشيا لتثبيت الرطوبة في الشعر:

تُعرف زبدة الشيا بمفعولها الشديد الترطيب للشعر والمُسهّل لفكّ تشابكه. يكفي أخذ مقدار حبة من البندق من هذه الزبدة وتطبيقها على طول خصلات الشعر الرطب ثم تركها لمدة 15 دقيقة قبل شطف الشعر جيداً بالماء. يُنصح بعد ذلك بغسل الشعر بالشامبو للتخلّص من البقايا الدهنيّة التي يمكن أن تتركها هذه الزبدة النباتية على الشعر.