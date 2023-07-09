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المرأة

"بدي كل شي"... روان بن حسين: أتمنى الارتباط برجل وسيم وثري وعقلاني

Lebanon 24
09-07-2023 | 02:00
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 أكدت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين أنها غير نادمة على تجربة الزواج الأولى التي خاضتها عام 2019، مشيرة إلى أنها ستكررها مع طليقها لو عاد الزمن مرة أخرى، ووصفتها بأنها أجمل تجارب حياتها لأنها أعطتها طفلتها لونا.
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وقالت روان إنها خاضت تجربة الزواج بسن الـ23، لأنها كانت تمتلك كل ما تحلم به أي فتاة بالعالم، وكان ينقصها الزواج والإنجاب فقط، فارتبطت بحبها الأول، معلقة: "ربنا ما قصر معاي أبداً اعطاني المال والعمل والسفر والدراسة في سن صغير وكان بينقصني الزواج".

وأضافت أن الحب شيء جميل جداً وليس أعمى كما يقال، لأنها كانت مصرة على الزواج من طليقها، وانفصالها عنه لا يعني أنه شخص سيء، هو ليس مناسب لها فقط.

وتابعت خلال ظهورها في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، أن إنجابها لطفلتها لونا جعلها تفكر بمسؤولية ونضج أكثر، وأصبح هدفها تأمين حياة كريمة لها وتلبية كافة احتياجاتها.
 
وأعربت عن رغبتها الشديدة في الزواج حالياً، وترغب في الارتباط برجل وسيم وثري وعقلاني، معلقة: "بدي كل شي".

المصدر: فوشيا
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