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المرأة
بعد خضوعها لاستئصال الرحم... حورية فرغلي: حلمي ضاع بالزواج والإنجاب
Lebanon 24
09-07-2023
|
05:00
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حظيت الممثلة المصرية حورية فرغلي بتعاطف واسع عند الجمهور بعد الإعلان عن خضوعها لعملية جراحية استأصلت خلالها الرحم بشكل كامل، وذلك تخوفا من تعرضها للإصابة بمرض السرطان بناء على نصيحة الأطباء.
وقالت فرغلي، 45 عاما، في أحدث تصريح لها إنها كانت تتأمل أن تلتقي بالشخص المناسب الذي تبحث عنه للزواج منه وبناء عائلة فيما بعد، لكن حلمها انتهى بعد العملية الجراحية الجديدة، معلقة: "يمكن ربنا شايل لي الأفضل".
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وأضافت الممثلة المصرية أنها تعتبر نفسها أمًّا لكل بنت وولد في مصر، موجهة الشكر والتقدير للجمهور وكذلك لوالديها على وقوفهما إلى جانبها، ودعواتهما لها.
وأوضحت في تصريحات محلية لصحيفة "القاهرة 24" أنها تشعر بألم مكان الجرح لكنها تخلّصت في الوقت ذاته من الأورام الخبيثة وفق تعبيرها قائلة: "بطني لسه مفتوح وبيوجعني، والحمد لله حاولت كتير وعملت عمليات كتير وشلت أورام كتير وبترجع تاني والدكتور قال مش هينفع كده".
وأجرت فرغلي العملية قبل شهر تقريبا، أي في حزيران المنصرم، لكن لم يتم الإعلان عنها إلا خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صحف مصرية عديدة، بعد أن قضت فترة طويلة تعاني من المرض.
وكانت الفنانة المصرية قد أجرت في وقت سابق العديد من العمليات لاستئصال ورم في الرحم، قبل أن تجري الجراحة الأخيرة بشكل كامل.
وأكد مدير أعمالها أن حالتها الصحية مستقرة حاليا، وتستعد في الفترة المقبلة إلى مباشرة أعمالها السينمائية بصورة طبيعية خاصة، وأنها عادت مؤخرا من أبوظبي عقب تصوير مشاهدها في فيلم جديد يتم تصويره هناك.
المصدر: فوشيا
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