شيرين خسرت الكثير من وزنها الزائد... هكذا أطلّت مع حسام حبيب في الساحل الشمالي (صور)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب أثناء استمتاعهما بوقتهما بالأجواء الصيفية في الساحل الشمالي.وظهر الثنائي في اللقطة العفوية يقفان إلى جانب بعضهما البعض متعانقين، فيما وقف علىى الجانب الآخر أحد أصدقائهما.وبدا واضحًا فقدان شيرين الكثير من الوزن، إذ بدت أكثر رشاقة مقارنة بالفترة الأخيرة، وأطلت بكروب توب أسود نسَّقته بتنورة ماكسي سوداء، فيما اعتمدت مكياجًا ناعمًا لإبراز أنوثتها، وتزيَّنت بأقراط على شكل حلقات دائرية.بدوره، اختار حسام إطلالة شبابية مؤلفة من تيشيرت أبيض وشورت دنيم أزرق ممزق.