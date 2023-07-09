تزوجت منذ فترة قصيرة... خبيرة الموضة اللبنانيّة: لهذا السبب دخلت على صوت الأذان وجرس الكنيسة

قالت خبيرة الموضة غنى غندور أنّ إبنتيها رافقتاها وقدمتاها إلى زوجها، خلال حفل زفافها، لأنّ والدها ليس على قيد الحياة.

وأوضحت أنّها اختارت الدخول على صوت الاذان وجرس الكنيسة، للتأكيد على العيش المشترك، الذي تجلّى بزواجها من شاب من غير طائفتها.

وقالت غندور عبر حسابها على "تويتر":

"وقت سالوني مع مين بدي فوت بالزفّه وعلى اي غنية دغري فكّرت باغلى الناس على قلبي و اللي اكتر شي بيعنيني رأين ويتهمني موافقتن وهني بناتي خاصة انو والدي متوفي الله يرحم روحه وحبيت يقدموني ل جو على صوت الأذان و جرس الكنيسة لانو قصتي معو خير مثال على التعايش الديني ببلد عاش حروب بسبب عدم تقبل الاخر وبتمنى هل زفة الطالعة من القلب تكون وصلت الرسالة اللي كمان كنت حابه وصلها وهيي انو المراة المطلقة او يلي ما تزوجت على عمر صغير فيها تكون عندا فرصة تانية و تعيش حلمها و سعادتها بدون قيود المجتمع اللي بيحكم عليا بنظره نمطيه معلّبه ودائما بقول مافي شي مستحيل طالما مؤمنين انو جايين على هل دنيا مرة وحدة و منستحق نعيشها بالطريقه اللي بتسعدنا".