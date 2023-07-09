6 علاجات غريبة للحفاظ على نضارة البشرة

يتم ممارسة العديد من الإجراءات التجميلية غير التقليدية، من علاجات مصاصي الدماء للوجه إلى تدليك الثعابين، في جميع أنحاء العالم، ويتم قبول هذه العلاجات على أنها جيدة للوجه والبشرة.



Advertisement العلاج بالحلزون

يتم ترك العديد من الحلزونات على الوجه في هذه التقنية. والمخاط الذي تخلقه الحلزونات يساعد في الواقع في شد الجلد وتقليل التجاعيد، وتوضع الحلزونات الحية على الوجه ويسمح لها بالحركة.



للقيام بذلك، اغسل وجهك أولاً، ثم قم بتدليك وجهك لفترة وجيزة باستخدام المنتجات التي تحتوي على مخاط الحلزون.



صفع الوجه

من أجل تعزيز تدفق الدم وتقوية عضلات الوجه، تتضمن هذه التقنية الصفع على الوجه 50 مرة على الأقل بعد الانتهاء من عملية العناية بالبشرة المعتادة.



ورغم أن هذا يبدو جنونياً، لكن في كوريا، إنها طريقة شائعة جداً. وبعد الانتهاء من روتين العناية بالبشرة اليومي، تتعرض النساء الكوريات بالصفع على وجوههن 50 مرة على الأقل لتحفيز تدفق الدم. كما يتم شد عضلات الوجه. وكلما زاد عدد الصفعات، كلما كان ذلك أفضل. فيما يلي بعض إجراءات التجميل الغريبة التي تُمارس في جميع أنحاء العالم، بحسب صحيفة نيوز 18:العلاج بالحلزونيتم ترك العديد من الحلزونات على الوجه في هذه التقنية. والمخاط الذي تخلقه الحلزونات يساعد في الواقع في شد الجلد وتقليل التجاعيد، وتوضع الحلزونات الحية على الوجه ويسمح لها بالحركة.للقيام بذلك، اغسل وجهك أولاً، ثم قم بتدليك وجهك لفترة وجيزة باستخدام المنتجات التي تحتوي على مخاط الحلزون.صفع الوجهمن أجل تعزيز تدفق الدم وتقوية عضلات الوجه، تتضمن هذه التقنية الصفع على الوجه 50 مرة على الأقل بعد الانتهاء من عملية العناية بالبشرة المعتادة.ورغم أن هذا يبدو جنونياً، لكن في كوريا، إنها طريقة شائعة جداً. وبعد الانتهاء من روتين العناية بالبشرة اليومي، تتعرض النساء الكوريات بالصفع على وجوههن 50 مرة على الأقل لتحفيز تدفق الدم. كما يتم شد عضلات الوجه. وكلما زاد عدد الصفعات، كلما كان ذلك أفضل.

علاج مصاص الدماء

يبدأ الإجراء بتقشير الجلد ويتبعه تطبيق البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وتحتوي الصفائح الدموية على عدد كبير من عوامل النمو التي تعزز انقسام الخلايا.



بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على فوائد مرطبة ومضادة للأكسدة وتزيد من كمية الإيلاستين والكولاجين في الجلد. ويتعرض الجلد لإصابات طفيفة أثناء إجراء الوخز الدقيق النموذجي، والذي يحفز الجلد على إنتاج الكولاجين الجديد والإيلاستين في محاولة لشفاء نفسه. وفي المقابل، يتم دمج البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والتي تحتوي على عوامل النمو للمساعدة في تحفيز إصلاح البشرة.



العلاج بالتبريد

العلاج بالتبريد هو إجراء طبي يخضع فيه الجسم لدرجات حرارة منخفضة للغاية لتجميد الماء وإزالة الأنسجة الشاذة.



ويتضمن العلاج إجراءات بما في ذلك أكياس الثلج، والتبريد بالهواء للجسم، والاستحمام البارد، وغمر الجسم بالكامل في الماء المثلج.



ولأغراض علاجية، تتعرض أنسجة الجسم لدرجات حرارة متجمدة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، حيث يتم رش النتروجين السائل على الوجه كجزء من علاج الوجه بالتبريد. الهدف هو جعل البشرة تبدو متألقة وشابة ومتناسقة على عكس بعض أنواع التقشير أو التقشير الدقيق. وتعد علاجات الوجه بالتبريد تقنية تجميلية غير جراحية. وفي الواقع، أي شخص يرغب في أن يبدو أصغر سناً هو مرشح ممتاز للعلاج بالتبريد، خاصة أولئك الذين يعتقدون أن بشرتهم تبدو متعبة.

العلاج بفضلات الطيور



يتم جمع فضلات طائر الشجيرة اليابانية بعد إطعامه وجبة من البذور العضوية، ثم يتم تعقيمها تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.



وبعد خلطها بالماء، يتم سحق الفضلات إلى مسحوق ناعم، وتجفيفه، واستخدامه كقناع للوجه مليء باليوريا والإنزيمات التي تكسر الجلد لمنحه توهجاً غنياً.



وتحظى علاجات فضلات الطيور بشعبية كبيرة بين السيدات الأوروبيات، ويُزعم أن لها خصائص سحرية يمكن أن تساعد في إزالة حب الشباب وتفتيح البشرة الباهتة.

تدليك الثعابين

خلال كل جلسة، تزحف ثلاث إلى أربع ثعابين بهدوء حول جسد العميل وتلتف حول ظهر العميل وذراعيه وقدميه ورأسه ورقبته، إن وزن الثعابين وحركاتها لديها خصائص مهدئة.



ومن المعروف منذ فترة طويلة إمكانية إرخاء عضلات الجسم عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم في البشرة.



ويعد تدليك الثعابين أحد أكثر طرق الاسترخاء غير العادية التي أصبحت أكثر شيوعاً وخاصة في آسيا، لكن العديد من الغربيين ما زالوا ينظرون إليها على أنها محفوفة بالمخاطر.



وتساعد هذه التقنية على تخفيض ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأبلغ بعض العملاء أيضاً عن شعورهم بإحساس يشبه العناق، وهو أمر مهدئ ويساعد على النوم.