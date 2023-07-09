فنانة مصرية تكشف: المرأة سبب مشاكل العلاقات العاطفية

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كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن معاناتها والنجوم من العمل في المجال الفني، واصفةً المهنة بالمتعبة، لأنها تسبب الكثير من الضرر النفسي والجسدي للممثل.وقالت وفاء إن الممثل يتعرض للإجهاد الكبير بسبب ساعات التصوير الطويلة، كما أن تعدد الشخصيات التي يؤديها تسبب له تخبطًا نفسيًا، معلقة: "التمثيل مهنة مرّة.. ممرضة ومتعبة وبتهد الحيل.. يعني أنا لازم كل ربع ساعة أزور الطبيب النفسي عشان يخلصني من الشخصيات وحالاتها اللي كنت بعيشها".وأضافت أن الجمهور يكون قاسيًا في بعض الأحيان على الممثل أو المغني، ويعتقد أن مهنته سهلة وخالية من الصعاب، فيقومون بسبه وشتمه دون التفكير بتأثير كلامهم على نفسيته، وهذا ما فاقمته السوشال ميديا.وتابعت خلال ظهورها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" أن الفن يحتاج الالتزام من الفنان، ليكون مجبرًا على التواجد في أعماله، حتى وإن كانت ظروفه صعبة ولا تسمح له، معلقة: "بينتقدوا فنان عشان عمل حفلة المسا وراح لعزا الصبح.. هو ملتزم مش بايدو.. وأنا 3 يوم من وفاة أختي هالة كنت برقص وبغني ع المسرح.. وببكي وبنفعل بالكواليس".ووجهت رسالة للجمهور أكدت فيها على حب الفنانين لهم ولمهنتهم، مطالبة بأن يكونوا أكثر حبًا ورحمة بهم، معلقة: "إحنا بنحبكم.. وبنحب اللي بنقدملكم هو ..كونوا رفقاء بنا وترأفوا بحالنا.. عشان منضر نفسنا عشانكم".وأوضحت عامر أنها ترى المرأة هي من تسبب المشاكل في العلاقات العاطفية حتى وإن كان الرجل هو المخطئ، لأنها تقبل أن تتحمل مسؤوليات ليست لها، وتلعب دور المرأة والرجل في تربية الأبناء وإدارة المنزل.ولفتت إلى أن المرأة تخطئ عندما تطلب الطلاق وتهدم منزلها وتشرد أطفالها، لأنها اختارت الرجل غير المناسب منذ البداية وعليها التروي والتصرف بحكمة.وأكدت عامر أن مهنة التمثيل والصعاب الكبيرة التي واجهتها خلالها، هي من كونت شخصيتها القوية، وعلمتها الإصرار والثبات وتحمل المسؤولية، معلقة: "البهدلة والمرمطة بتعمل بني آدم ومهنتنا بنشقى فيها أوي".