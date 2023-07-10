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المرأة

بعد قضائهما الإجازة الصيفية معاُ في اليونان... ما حقيقة عودة غادة عادل لطليقها؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 02:00
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أثارت الممثلة المصرية غادة عادل تساؤلات عديدة حول عودتها إلى طليقها المنتج والمخرج مجدي الهواري بعد قضائهما الإجازة الصيفية معا في اليونان.

الفنانة نشرت صورا للأجواء برفقة طليقها وأولادهما قبل أن تحذفها، لتفاجئ الجمهور الذي تساءل إن كانا قد عادا لبعضهما بعد انفصالهما قبل ست سنوات.
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وشهدت الأعوام التي مرت بعد الانفصال، علاقة طيبة بين الثنائي، حيث لم يدخلا في أزمات أو معارك، مما أبقى الباب مفتوحاً أمام عودتهما إلى بعضهما، فيما استذكر الجمهور تصريحا سابقا للهواري قال فيه إن عودته إلى زوجته السابقة أصبحت "مطلباً جماهيرياً يُطالب به الجميع".

لكن صحفًا مصرية نقلت عن مصادر مقربة من غادة عادل عدم عودتها لطليقها، لكنها سافرت مع أبنائها لقضاء الإجازة معهم بناء على طلبهم.
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