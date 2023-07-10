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المرأة

هل تعتبر ياسمين صبري نفسها "قدوة" للبنات؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 11:00
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تحدثت النجمة ياسمين صبري خلال تصريحات إعلامية أنها لا تعتبر نفسها قدوة لبنات جيلها، لكنها تحاول أن تقدم صورة مشرفة للبنت المصرية وأن تقدم فناً لا يجعلها تندم فيما بعد.

وقالت ياسمين: "أنا مستحيل أعتبر نفسي قدوة، ولا أقدر أقر بده كل اللي أقدر أقدمه إني أكون نموذج كويس للبنت المصرية، وأمثل بلدي بشكل مشرف في الحاجات العالمية اللي بعملها، وأقدم فن لما أكبر مندمش أني عملته بالعكس أكون مبسوطة بيه لكن إني نموذج لا".
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وكانت ياسمين قد ردت على الاتهامات التي توجه لها دائماً بتقليد جورجينا رودريغز حبيبة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي: "في 2015 لما ابتديت أتشهر قالوا إني بأقلد كيم كارديشيان، ودلوقت هما نقلوا على جورجينا.. أنا زي ما أنا نفس الست.. بس مش مشكلة.. اللي يقول يقول.. المشكلة مش عندي المشكلة عند اللي بيعلق بده.. لما ميبقاش في حاجة تتقال هو ده اللي بيتقال".

وكشفت أنها من عشاق السفر إلى الجزر وتتمنى أن تلف العالم وتزور جميع الجزر الموجودة في البحار والمحيطات.

كما كشفت عن علاقتها بالرياضة وعشقها لليوغا مؤكدة انها تبدأ في ممارسة اليوغا في الصباح كما انها مواظبة على الذهاب إلى الجيم، للحفاظ على رشاقتها.
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