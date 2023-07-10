بفستان أبيض قصير.. صور جديدة لماريتا وكميل من المالديف

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني، صورا جديدة جمعتها بزوجها كميل ابي خليل، أثناء قضائهما شهر العسل في جزر المالديف.

وبدت ماريتا باطلالة جميلة بفستان باللون الابيض القصير. وعلقت بالقول: "حزيران. لقد تركت لنا أجمل الذكريات". (رصد: لبنان 24)