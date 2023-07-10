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المرأة

جرّبي هذه النصائح وقولي وداعاً لدهون الأرداف!

Lebanon 24
10-07-2023 | 23:00
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تعاني غالبية النساء من مشكلة تجمّع الدهون في الأرداف، وغالباً ما يكون السبب الجينات الوراثية وطبيعة القوام، وهذا ما يجعل شكل الجسم غير متناسق، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتخلص من هذه المشكلة.
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ينصح خبراء التغذية بالتخفيف من تناول الملح، لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالمياه الزائدة، وهو ما يسبّب انتفاخاً يمكن أن يؤثر في الشكل بالكامل، بما في ذلك منطقة الأرداف، إذ يقول الأطباء دائماً إن الماء يتبع الملح، لذا فكلما تناولتِ المزيد من الملح، خزّن جسمك المزيد من المياه بدلاً من تصفيتها بواسطة الكليتين، لذلك قلّلي من كميات الملح وستلاحظين تغيراً فورياً في مظهركِ ومقاسات ملابسكِ.

كما من الضروري تقليل كمية الكربوهيدرات، حيث يحول الجسم الكربوهيدرات إلى مادة تُسمى الغليكوجين، وهي عبارة عن سكريات معقّدة يتم تخزينها مع الماء في الكبد والعضلات، وهذا يعني أنه كلما زادت كمية الكربوهيدرات التي تتناولينها، زاد الماء الذي يخزّنه جسمك، لهذا السبب يفقد الكثير من الناس أوزانهم مع اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

وتعدّ رياضة الكارديو من الطرق الرئيسية والمهمة للتخلص من دهون الأرداف، لأن أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب هو أيضاً أفضل حل لحرق الدهون في الجسم، وكلما زاد حرق السعرات الحرارية، زادت احتمالية فقدان الوزن، وتقليل الدهون في كل المناطق، ومن بين التمارين الهوائية التي يمكن ممارستها: السباحة، الجري، المشي، والقفز على الحبل.

وحاولي أيضاً تعبئة كل وجبة بالألياف والبروتين لتعزيز فقدان الوزن، لأن المغذيات الكبيرة تساعد على الشعور بالشبع بعدد أقل من السعرات الحرارية. فالبروتين ضروري لبناء العضلات الخالية من الدهون التي تمنحكِ مظهراً رائعاً للساقين.
المصدر: لها
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