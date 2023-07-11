مادونا تؤجل حفلاتها بسبب التقاطها "عدوى خطيرة"

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أعلنت نجمة البوب الأميركية مادونا أن جميع حفلاتها التي كانت ستحييها ضمن جولتها القادمة في أميركا الشمالية ستؤجل حتى تتعافى من عدوى خطيرة ألمت بها وأجبرتها على دخول المستشفى لعدة أيام.وكان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها من مدينة فانكوفر الكندية هذا الشهر.وكتبت مادونا على تويتر تقول إن الخطة الآن هي بدء الجولة من أوروبا في تشرين الأول.وقالت شركة "لايف نيشن" المنظمة للجولة إنها ستعلن عن المواعيد الجديدة لحفلات مادونا في أميركا الشمالية "في أقرب وقت ممكن" وشجعت الجماهير على الاحتفاظ بتذاكرهم.وأمضت مادونا (64 عاما) عدة أيام في العناية المركزة الشهر الماضي حيث خضعت للعلاج من عدوى بكتيرية.