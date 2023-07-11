هذه أسرار جمال جينيفر لوبيز

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تعد جينيفر لوبيز من أهم نجوم العالم، لكن المفارقة أن سرّ جمالها الأكبر لا يكلف الكثير من المال، فالوقت هو مفتاحها السري لجمالها، إذ تعتمد بشكل أساسي على النوم، للحفاظ على توهج بشرتها.في مقابلة صحافية سابقة لها، شاركت جينيفر لوبيز مجموعة من أسرار جمالها الخاصة، فقالت: "النوم هو أحد أكبر أسرار الجمال بالنسبة لي"، مؤكدة أنه يساعدها على الشعور على نحو أفضل من الداخل والخارج، على الرغم من أن الفرصة لا تواتيها دائماً، للحصول على 10 ساعات نوم متواصلة، بسبب انشغالها بالعمل، لكن هناك خطط بديلة.إلى جانب النوم، تعتمد لوبيز على العناية بالبشرة، من خطها الذي يحمل الاسم نفسه (JLo Beauty)، لكنها تقول إنها دائمًا تعتمد روتيناً بسيطاً، وهو ما أرادت أن تعكسه في مكونات منتجاتها: المطهر والمرطب والمصل، التي تعتبرها أحجار الزاوية في روتينها.طعام صحي:تحرص "جي لو" على تناول أطعمة مضادة للشيخوخة بشكل مستمر، مثل: التوت، والشوكولاتة الداكنة، والمكسرات والأفوكادو، والأسماك بأنواعها.واقي الشمس:هذا أحد المفاتيح الأساسية في أي روتين جمالي، وجينيفر لوبيز تعي ذلك جيداً، فهي لا تخرج أبداً دون واقٍ من أشعة الشمس بدرجة عالية. (زهرة الخليج)