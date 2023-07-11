طرق تساعدك في رسم مكياجك.. والحصول على وجه منحوت

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بات الحصول على وجه منحوت أحد المعايير الجمالية الرائعة مؤخراً.ورغم أن الوجه المنحوت ليس له تاريخ انتهاء صلاحية، فإنكِ قد تجدين صعوبة أكبر في إضفاء مظهر مشدود على وجهك مع مرور السنين. لكن مع بعض النصائح والمنتجات الجيدة للمكياج، أصبح الأمر سهلاً، لذا في حال كنتِ فوق سن الأربعين، وترغبين في الحصول على ذلك المعيار الجمالي، فتابعي القراءة.استخدمي الكونتور:من أجل خلق تحديدٍ أكبر للوجه، والوصول إلى مظهرٍ طبيعي، يوصي خبراء التجميل بالحصول على كونتور كريم أو بودرة ذي درجةٍ لونية أغمق قليلاً من لون بشرتك، ثم القيام بتطبيقه بشكلٍ استراتيجي على تجاويف الخدين، وعلى طول خط الفك، لإيجاد وهم بالملامح المنحوتة، وكذلك ينصحون بمزج الكونتور بفرشاة منفوشة أو إسفنجة للحصول على لمسة نهائية متجانسة وسلسة.استخدام الهايلايتر:يعتبر خبراء التجميل أن الكونتور والهايلايتر، يسيران معاً بشكلٍ كبير، ويغيران قواعد اللعبة بالنسبة للبشرة المتوهجة، حيث يعملان على توفير بشرة مشرقة وشابة.ويُنصح باختيار هايلايتر كريمي أو سائل مع لمعان رقيق، وكذلك التربيت بلطف على النقاط العالية من الوجه، مثل: عظام الوجنتين، وعظم الحاجب، وأسفل منتصف الأنف، إذ ستضيف هذه التقنية بُعداً لملامحك، وتجلب لمعاناً كبيراً لبشرتك.الحفاظ على شفاه ممتلئة:ليس بالأمر الخفي أنه مع تقدمنا في العمر، تفقد شفاهنا بعض الامتلاء، لذا من الضروري استعادة هذا الحجم من أجل مظهرٍ أكثر شباباً وانتعاشاً.لذا، ابدئي بتقشير الشفاه بلطف لإزالة أي جفاف. بعد ذلك، استخدمي محدد شفاه بدرجة لون مشابهة للون شفتيك الطبيعي، لإعادة تحديد الشفاه، ثم املئي شفتيكِ بأحمر شفاه كريمي أو ملمع، وفي النهاية قومي بوضع لمسة من الهايلايتر على الانحناء المزدوج للشفة العلوية، للحصول على تأثيرٍ رائع. (زهرة الخليج)