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المرأة

للحوامل.. هل التوابل الحارة آمنة؟

Lebanon 24
11-07-2023 | 16:11
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أشار موقع "بيبي سنتر"، الى انه خلال فترة الحمل يمكن أن يكون للأطعمة الغنية بالتوابل آثار غير سارة، خاصةً إذا كانت تسبب بعض اضطراب الجهاز الهضمي قبل الحمل.
 
وتوجد عدة آثار لتناول الطعام الحار أثناء الحمل، مثل: زيادة خطر الإصابة بالحموضة المعوية، وهي مشكلة شائعة نسبياً بين الحوامل، وقد تؤدي الأطعمة الحارة إلى تفاقمها لدى البعض.
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كما يمكن أن تؤدي الأطعمة الحارة إلى ظهور أعراض مرض التهاب الأمعاء لدى من تم تشخيصهم بالفعل بمرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.

وبالنسبة لتأثير التوابل الحارة على المخاض، يقترح البعض أنها تزيد من إنتاج البروستاجلاندين، والذي يمكن أن يساعد في تحريك المخاض. لكن نظراً لأن اضطراب المعدة أو الإسهال يمكن أن يطلق البروستاجلاندين في الجسم ويحفز تقلصات الرحم الخفيفة، فمن غير المرجح أن يكون هذا كافياً للتسبب في المخاض.
المصدر: 24.ae
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