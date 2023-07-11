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المرأة

الفنانة المعروفة حزينة في عيد ميلاد شقيقتها.. والسبب؟

Lebanon 24
11-07-2023 | 23:00
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إحتفلت الفنانة السورية ليليا الأطرش بعيد ميلاد شقيقتها الوحيدة لانا، معربة عن حزنها الشديد لابتعادها عنها في مثل هذه المناسبة.

وشاركت الأطرش عبر "انستغرام" فيديو يضم صورعدة تجمعها بشقيقتها، وقالت: "الحب الحب كل عام وأنت بألف خير يا عمري"، كما حمل الفيديو أغنية "كبرت سنة" للفنان أحمد العقاد.
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وأعربت ليليا عن حزنها لابتعاد شقيقتها عنها في عيد ميلادها، مبينة أن هذه المرة الأولى التي لا تحتفلان مع بعضهما في مثل هذه المناسبة، قائلة: "اليوم أول مرة من غير شر ما بكون حدك بعيدك ومكركبني الموضوع".

كما كشفت عن متانة علاقتها بشقيقتها، واصفة إياها بالسند والأمان ومصدر قوتها والسبب الذي يجعلها تتجاوز كل الأمور السيئة التي تواجهها بحياتها، مضيفة: "بدي قلك كل عام وإنت نصي التاني.. حضني.. أماني.. والكتف اللي بستند عليه وكل شي.. إنت بتعرفي أديه بمطارح مقويتيني وموازنتيني ومخليتيني أتجاوز كتير محطات".

وتابعت: "إن شاء الله منبقى لبعض السند والقوة ونضل إيد وحدة بحبك يا أنوستي.. الله يحميلي ياكي".
المصدر: فوشيا
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