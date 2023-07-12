Advertisement

المرأة

"يا رب"... القلق يحرم نادين نسيب نجيم من النوم

Lebanon 24
12-07-2023 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1086724-638247586489972214.jpg
Doc-P-1086724-638247586489972214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبّرت الممثلة نادين نسيب نجيم عن عجزها عن النوم بسبب القلق الّذي انتابها جرّاء مشاهدة فيديوهات التعنيف دخل إحدى دور الحضانة في لبنان.
 
وأعربت الممثلة نادين نسيب نجيم عن قلقها في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فكتبت "مبارح ما نمت بعد كلّ هالقصص البشعة يلي عم نسمعها وأنا عم ادعي وصلّي لربي يحمي اولادي وخاصة ابنتي من شياطين الأرض ويبعد عنهم اولاد الحرام… يا ربّ، سلّمتك اولادي هني برعايتك وحمايتك".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-07-12
03:20 | 2023-07-12
02:00 | 2023-07-12
23:44 | 2023-07-11
23:00 | 2023-07-11
16:11 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website