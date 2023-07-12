"يا رب"... القلق يحرم نادين نسيب نجيم من النوم

عبّرت الممثلة نادين نسيب نجيم عن عجزها عن النوم بسبب القلق الّذي انتابها جرّاء مشاهدة فيديوهات التعنيف دخل إحدى دور الحضانة في لبنان.



وأعربت الممثلة نادين نسيب نجيم عن قلقها في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فكتبت "مبارح ما نمت بعد كلّ هالقصص البشعة يلي عم نسمعها وأنا عم ادعي وصلّي لربي يحمي اولادي وخاصة ابنتي من شياطين الأرض ويبعد عنهم اولاد الحرام… يا ربّ، سلّمتك اولادي هني برعايتك وحمايتك".

Advertisement